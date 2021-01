L'unité des chrétiens au coeur de la crise sanitaire

Si la crise sanitaire a eu pour effet ces derniers mois de ralentir les activités pastorales, l’unité chrétienne s’est exprimée sur le terrain notamment auprès des plus démunis. "Dès le premier confinement, on s'est rendu compte de la précarité. Les paroisses ont fait des choses pour les plus démunis. Elles se sont rendues compte qu’elles ne pouvaient pas tout faire toute seules et devaient mettre leurs efforts en commun. Un des aspects très clairs du mouvement œcuménique c’est de faire ensemble ce qu’on peut faire ensemble", explique le père Emmanuel Gougaud, responsable du Service national pour l’unité des chrétiens de la Conférence des évêques de France (CEF).

Partager Jésus avec les autres chrétiens

"Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance." Ces mots de l’Évangile de Jean sont le thème cette année de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Une invitation à se déconfiner spirituellement. "Ce n’est pas nous qui accueillons Jésus c’est nous qui allons vers Jésus et on se rend compte que ce n’est pas nous qui sommes propriétaires de Jésus mais nous le partageons avec les autres chrétiens", affirme le père Emmanuel Gougaud.

Autre fruit concret de cette unité pendant la crise : la mise à disposition d'églises catholiques dans certaines régions pour des communautés chrétiennes, orthodoxes ou protestantes qui n’avaient pas d’espaces assez grands pour se retrouver.