L'université suspend ses échanges avec la Chine

>Un label pour plus de services dans les territoires. Il s'agit des sites France Services. Des lieux uniques où l'on peut effectuer tout une variété de démarches administratives.



>La promotion de l'alternance au programme d'une collaboration qui dure entre la chambre des métiers et de l'artisanat de Loir-et-Cher et Pôle Emploi. Depuis 24 ans, ils travaillent mains dans la mains.



>Météo toujours aussi maussade. Quelques pluies localisées ce matin, ça restera sec et gris l'après midi.