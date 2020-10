Le déploiement de la 5G est ardemment désiré par de nombreux secteurs industriels, comme l'a bien montré Nicolas Berard dans son ouvrage "5G Mon amour" paru cette année, et donc considéré comme incontournable par la Commission européenne et par le Gouvernement, dont l'objectif de croissance constitue la principale boussole. Les enchères sur certaines fréquences de la 5G ont donc été lancées le 29 septembre dernier et des "blocs de fréquences" attribués aux opérateurs.

Pourtant, rappelons-le, les Français n'en veulent pas. A tout le moins, ils sont sceptiques et s'inquiètent des risques encourus. La Convention citoyenne a demandé un moratoire, deux tiers des Français sont favorables à ce moratoire, des associations comme Priartem et Agir pour l'environnement ont déposé des recours en justice... Mais rien n'y a fait. Cette majorité de Français est traitée d'"amish", et la 5G s'impose. Loin d'une "révolution" vantée par ses promoteurs, nous sommes beaucoup à y voir un véritable "putch", imposé depuis le Palais présidentiel, au mépris des craintes légitimes de la population. Il y a un saut technologique, on nous y pousse sans parachute.

Ce saut technologique présente deux risques majeurs et nous pose une question fondamentale. Il y a bien sur le risque sanitaire, mal évalué, et qu'il paraît franchement délirant de prendre sans garanties solides. De nombreuses études existantes – on citera ici les rapports BioInitiative de 2007 et 2012 par exemple – démontrent l'existence de risques réels sur la santé humaine lorsqu'on est exposé aux ondes électromagnétiques sur la durée. Il y a les appels de scientifiques indépendants demandant un moratoire, et jusqu'à nos ministres de la santé, Monsieur Olivier Véran, et de l'environnement Mme Elizabeth Borne, qui ont demandé cet été au Premier ministre de temporiser.

Mais, comme souvent, le principe de précaution est balayé par la course à la croissance. Ensuite, il y a bien sur le risque écologique. On citera le travail de référence mené en France par le Shift project, avec Jean Marc Jancovici et Hugues Pierreboeuf qui ont démontré que le numérique représentait 4% des émissions de gaz à effet de serre, soit davantage que le secteur aérien, et qui, ont calculé que la 5G serait trois fois plus énergivore que les réseaux existants.

Ce sont 22 milliards d'objets connectés qui sont annoncés dans le monde, le renouvellement des six milliards de smartphones, l'implantation de milliers d'antennes, et donc une explosion de la facture énergétique, sans même parler de l'extraction des terres rares nécessaires à toutes ces productions.

Je crois que fort heureusement, il n'est plus nécessaire de démontrer ici l'ampleur des catastrophes écologiques qui planent sur nos têtes, du réchauffement climatique à la disparition massive des espèces. L'astrophysicien Aurélien Barrau, ironisait récemment à ce sujet : "on aura l'air malin avec notre 12G quand on n'aura plus ni oiseaux ni poissons".

Posons-nous la question : rêvons-nous d'une brosse à dent discutant avec notre frigo et enregistrant nos conversations pour mieux nous proposer un dentifrice adapté, par notifications sur le smartphone ? Rêvons-nous de passer plus de dix heures par jour devant un écran – c'est l'actuel temps moyen ? Ou alors, peut-être, souhaitons-nous un monde dans lequel l'on connecterait davantage à la nature, à ses proches, à soi, mais pour de vrai, sans écran interposé ? Un monde plus calme, plus apaisé ? Et si, au lieu de "l'épilepsie collective" dénoncée par Sylvain Tesson, nous choisissions davantage de... déconnexion ?