La Bascule, "soyez le changement que vous voulez voir en ce monde!"

Cela fait trois mois que la Bascules'est installée dans une clinique désaffectée de Pontivy, dans le Morbihan. Face à l'urgence écologique, plusieurs jeunes étudiants angevins on rejoint ce lieu inédit en transition qui rassemble une soixantaine d'engagés.Le projet de ce lobby citoyen ? Proposer des points de bascule telle que la gouvernance partagée, les échanges locaux,ou la remise en cause des pratiques actuelles. Théophane Durand, une jeune angevin qui a mis ses études d'ingénieur entre parenthèse pour vivre cette aventure fait le point sur ces 3 derniers mois dans ce premier QB, Quartier Bascule.



Du 30 au 1 septembre prochain, Ils organisent un festival sur le plateau de Millevaches ,dans la Creuse, qu'ils ont appelés: L’An Zéro.

Plus d'informations sont disponibles sur le site : labascule.org.