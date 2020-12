​"La basilique est comme un phare qui brille dans la nuit", selon Père Esclef

Le jubilé de la basilique, qui célèbre les 100 ans de la consécration du Sacré-Cœur, s’achève ce mardi à Paris. Un moment important mais marqué par un contexte difficile.

Un jubilé interrompu deux fois

"J’aurais rêvé d’avoir un jubilé ordinaire, sans interruption. Il a été interrompu deux fois à cause du Covid-19. Mais en réfléchissant, je me suis dit que le Seigneur nous demandait autre chose, de faire de ce lieu une oasis spirituelle pour les hommes et femmes de ce temps", explique le père Esclef, le recteur du sanctuaire du Sacré-Cœur.

Dans cette période marqué par l’incertitude, l’angoisse et parfois la tristesse, "il faut peut-être plus se focaliser sur ce qui est de l’ordre de la miséricorde", selon le père Esclef. "Je vois combien dans cette basilique nous donnons de notre temps pour écouter les gens, avec un parole qui les aide à continuer leur chemin", explique-t-il, en s’appuyant sur une phrase de l’Évangile : "Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos".

Mais durant la crise sanitaire et surtout lors du déconfinement, le recteur a également vu de nombreux Parisiens venir redécouvrir la basilique et certains ne l’avaient d’ailleurs jamais vue. "La mission s’est traduit autrement, affirme le père Esclef. Je met en place la mission parvis, en allant à la rencontre des personnes qui errent sur le parvis. Je sors avec des gens de la basilique pour aller à la rencontre de ces gens. On sort de nos murs."

Il a aussi fallu maintenir le temps d’adoration. "Ce relais d’adoration, jour et nuit, a été assuré par les Bénédictines et les Chapelains. C’est notre mission d’être des veilleurs de prière dans ce monde", assure le père Esclef, conscient que "les messes Youtube ne complètent pas la rencontre personnelle avec les gens".

La basilique devenue monument historique

En cette année de jubilé, la basilique du Sacré Coeur a également été inscrite comme monument historique. "Il y a eu des polémiques au moment de la parution du projet et c’est de bonne guerre en France", sourit le père Esclef. "Nous ne devons pas construire des barrières, nous devons construire des ponts. La basilique est comme un phare qui brille dans la nuit. De partout dans Paris, on la voit. C’est un lieu de pèlerinage sur la colline de Montmartre."