La bière à l'honneur ce week-end à l'Abbaye de Saint-Victor

Connaissez-vous l'Abbaye de Saint-Victor ? Ce n'est pas l'édifice le plus célèbre de Marseille, pourtant c'est un monument historique et un trésor de l’époque paléochrétienne et d’architecture romane. C'est aussi un lieu culturel et musical. Pour l’année de la gastronomie, l’association "Les amis de Saint Victor" met à l’honneur la bière. Ce sera lors des automnales de ce week-end, quel est le programme ? Réponse avec Juliette Christin, administratrice des amis de Saint Victor