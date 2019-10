La bigoudène Yvane Marblé a couru en Afghanistan pour la liberté des femmes

Elle est de retour en France après avoir vécu une sacrée aventure: vendredi dernier, la bigoudène Yvane Marblé a pris le départ d'une course pas tout à fait comme les autres: le marathon d'Afghanistan. C'est le seul événement sportif de la République islamique, où femmes et hommes concourent ensemble.

Yvane Marblé a couru au profit de l'ONG Free to Run.