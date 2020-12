Chers amis,

Nous nous apprêtons à fêter la venue du Sauveur qui naît au sein d’une famille humaine. La Sainte Famille nous montre l’amour familial qui se donne tout entier et sans condition. C’est un amour "sans si, ni mais", qui accueille chaque membre pour ce qu’il est et offre cette chaude affection sans retour qui est source de sécurité. En famille, personne n’est en trop ! Au sein de la famille, chacun peut tomber le masque et se montrer tel qu’il est, être accueilli et accepté pour lui-même sans chercher à paraître. Quel repos dans notre société de la norme et de la performance de pouvoir être simplement soi-même !

La famille est une chance pour la société parce qu’elle tisse des modes de relation authentiquement humains. En famille, les parents prennent soin de leurs enfants jusqu’à leur envol à l’âge adulte. En famille, les plus jeunes ont le souci de leurs parents âgés, malades ou dépendants et savent déployer des trésors de patience pour veiller sur eux. La famille est le premier amortisseur social parce qu’elle est le lieu naturel de la gratuité et de la générosité. Une somme d’individus ne constitue pas une société car seules les familles qui ont déployé en leur sein des liens réciproques ont cette capacité de nouer des interdépendances pour constituer un tissu social solide.

Bien sûr, nos familles ne sont pas saintes, il y a des hauts et des bas, des conflits ou des rancœurs parfois anciens qui rendent les relations difficiles, nous le savons tous. Nos parents n’ont pas été à la hauteur, notre sœur est compliquée ou nos enfants peu présents. En cette fête de la Nativité, avec les AFC, je souhaitais pourtant vous partager cette joie et cette espérance de la bonne nouvelle de la famille qui se déploie depuis la crèche. Reconnaître les difficultés à vivre des relations paisibles n’empêche pas, de rendre grâce pour toutes nos familles, creusets d’une vie vraiment humaine !

Si vous souhaitez nous rejoindre : www.afc-france.org.