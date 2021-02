"Ce sont des métiers de passion, et on en oublie les contraintes. On a le plaisir de réaliser chaque jour des produits qui font plaisir au consommateur".

Carole Schoor, secrétaire générale de la Fédération des boulangers-pâtissiers de Meurthe-et-Moselle



La boulangerie-pâtisserie, un secteur qui recrute. 9 000 postes sont actuellement à pourvoir en France. Qu'est-ce qui explique cette pénurie ? Quels sont les besoins en Meurthe-et-Moselle ? Quelles sont les formations pour accéder à ces métiers ? Quelles sont les qualités pour devenir boulanger ou pâtissier ? On fait le point.