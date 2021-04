La Bourboule : La Source Croizat fait polémique après la destruction d'une zone de baignade

Le site dit de la source chaude de Croizat était un site très apprécié des baigneurs. Sur place, 3 bassins artificiels de pierre et de ciment entouraient le réservoir en béton où se déversait le trop-plein de la source. Un lieu dont le charme était tenu secret et que les locaux avaient pour habitude de fréquenter, été comme hiver.

Mais avec le temps et l'avènement des réseaux sociaux, le lieu a fini par se faire connaître au-delà des hauteurs du massif du Sancy. À l'été 2020, l'Office de Tourisme dénombrait 25 000 passages en 3 mois. beaucoup trop pour la commune de 1800 habitants qu’est la Bourboule (propriétaire de la source, ndlr) selon son maire François Constantin.



Risques pour la santé et actes de délinquance

Une surfréquentation qui représentait un risque pour la santé. La source étant située dans les bois, elle était très difficile d'accès pour les secours. Le maire de La Bourboule note aussi des problèmes de délinquance. “Entre 2018 et 2020 il y a eu 22 procédures : une pour agression sexuelle, 10 pour stupéfiants et 11 pour vols de toute nature (vol d’affaires des baigneurs et effraction de véhicules, ndlr) dont un vol de véhicule”, indique le maire de La Bourboule.

Le 14 avril dernier, le maire de La Bourboule a donc fait procéder à la destruction des structures de baignade construites par les usagers eux-mêmes. Et cela alors que la baignade est interdite arrêtés municipaux depuis plusieurs années. Ne subsiste plus aujourd'hui qu'un mur de pierres et un robinet d'où la source continue à couler.

Indignation des internautes

Une décision qui suscite l'indignation de certains auvergnats et autres touristes. Un groupe Facebook « Sauvons la source Croizat » a été créé et rassemble aujourd'hui plus de 3600 membres.

« On a bien conscience qu'il y avait des problèmes de sécurité, mais je pense qu'il y avait d'autres solutions que simplement mettre un mur et un robinet », regrette Rémi Carruttys, administrateur du groupe. "C'est une décision que je juge moi-même extrême, désolante, mais c'était une décision inéluctable" précise le maire de La Bourboule.

Une pétition pour un réaménagement du site

Beaucoup regrettent le manque de concertation et de communication autour de cette décision. « Beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension, ça c'est fait pendant le confinement », pour Rémi Carruttys. Une pétition a été lancé pour demander un réaménagement du site en concertation avec les élus. Elle compte aujourd'hui plus de 30000 signatures.

Concernant un possible réaménagement, François Constantin semble avoir tranché. « Sécuriser le site c'est inévitablement en limiter l'accès dans des proportions très importantes. C'est dans les bois en pente, c'est impossible à murer, impossible à clôturer, impossible à gardienner », indique le maire de La Bourboule. Pour le moment, les heures de baignade devraient donc rester de l’ordre du souvenir.

Interview François Constantin, maire de La Bourboule

