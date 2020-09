La chasse redore son image face à ses détracteurs

Une image fait le tour des réseaux sociaux depuis samedi : celle d’un cerf, dans la ville de Compiègne (Oise) allongé près d’un chantier. La langue pendue pour reprendre son souffle, il est exténué d’avoir fui des veneurs, des chasseurs à courre. Cette chasse également appelée "vénerie" consiste à poursuivre un animal sauvage avec une meute de chiens jusqu’à son épuisement pour le tuer avec un fusil. Des militants de l’association Abolissons la Vénerie Aujourd’hui (AVA) ont porté secours à ce cerf et ont filmé la scène. Le cerf a finalement pu s'enfuir grâce à l'association. "On a essayé d'écarter les chiens et de faire un minimum de périmètre de sécurité et de mettre un seau d'eau pour l'animal", raconte Stanislas Broniszewski, porte-parole du collectif.

CHASSE À COURRE : UN CERF TRAQUÉ DANS COMPIÈGNE

Quand un cerf, connu de ce quartier, est traqué par la #chasseàcourre jusque dans ses rues, les habitants sortent pour le protéger.

Un cas d'école de la résistance pour AVA ! Bravo à tous !