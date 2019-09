La chronique jeunesse

J’ai pu discuter avec Morgane de Villiers la confondatrice de la start-up Sloli qui lance actuellement une campagne de financement pour lancer 3 jeux sur le thème de la sauvegarde de l’environnement.

Sloli c’est une marque de jeux éco-responsable qui vise à éveiller les enfants au développement durable de façon optimiste. Pour l’instant ils ont créé 3 jeux :

- Mission Amazonie : un parcours de billes pour découvrir et préserver la forêt amazonienne

- Mission Océan : un jeu de pêche à la ligne pour explorer et nettoyer les océans

- Mission Potager : un jeu de quilles pour se familiariser avec les fruits et légumes de saison

Les livrets pédagogiques de 24 pages présents dans chacun des jeux mettent l’accent sur les solutions positives pour agir au quotidien mais aussi des cartes avec des questions.

Comment sont produit ces jeux ?

Les jeux Sloli sont produits 100% En France et l’emploi de matières qui respectent la planète autant que la santé des enfants. Un engagement notable, à l’heure où 95% des jeux vendus en France sont encore produits à l’étranger, essentiellement en Asie, et où le plastique issu de la pétrochimie et l’obsolescence programmée sont encore la logique prédominante dans ce secteur, qui est à l’origine de plus de 75.000 tonnes de déchets chaque année rien qu’en France. Les jeux ne vont pas se casser et s’abimer et surtout ils évoluent avec l’enfant et peuvent être plus ou moins difficile en fonction de l’âge et des capacités des joueurs, ils sont donc parfaits pour les joueurs entre 4 et 104 ans.



Morgane de Villiers nous présente un des trois jeux : Mission Océan

"On a revisité le principe du jeu de pêche à la ligne, on a 12 poissons en bois et le principe est simple : on va pêcher à la ligne avec une petite canne à pêche en bois, et ensuite voir ce que l'on a pêché : une crevette, une baleine ou un sac plastique, une bouteille de soda, un pneu. On a donc glissé quelques déchets dans le jeu qui sont malheureusement les déchets les plus représentés dans les océans. Ce qu'on a essayé de faire dans chacun de ces jeux, c'est de laisser une place importante aux idées pour agir. Donc qu'est ce qu'on fait à la maison pour lutter contre ce problème, qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre échelle individuelle, on parle de 0 déchets, on donne plein de petites idées pour que les enfants puissent agir."

Si vous aussi vous voulez sensibiliser vos enfants à l’écologie avec des jeux écologique vous pouvez vous rendre sur le site Kisskissbankbank pour précommander et vous serez livré avant Noël. J’ai adoré la beauté et le coté robuste de ses jeux conçus pour durer longtemps et rester fun. C’est un vrai vent de fraîcheur et de durabilité dans l’industrie des jeux.