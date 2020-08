La colère des évêques d'Amérique latine face à la crise

Des inégalités qui se creusent

La pandémie de Covid-19 continue de sévir. On recense aujourd’hui plus de 200.000 morts sur le continent et l’impact social de cette crise sanitaire est dramatique. Le conseil épiscopal latino-américain tire la sonnette d’alarme. Dans une lettre adressée il y a quelques jours aux chefs d’Etat des pays d'Amérique latine, les évêques de la région ont notamment fait part de leurs inquiétudes.

Avec la pandémie, les inégalités se creusent. Les prélats invitent les responsables politiques à "vaincre le grand virus de l'injustice sociale, de l'inégalité et de la marginalisation". Les explications du père jésuite José Darío Rodriguez, docteur en études politiques de l’École des hautes études en sciences sociales.



Le poids de l'Eglise toujours fort

Les évêques tirent la sonnette d’alarme face à l’aggravation de la situation sociale. Ils dénoncent aussi la corruption qui gangrène les Etats. Dans leur lettre ils exhortent les chefs d’État et dirigeants de la région "à ce que toutes les politiques publiques soient avant tout orientées en faveur des plus pauvres".

Difficile de mesurer l’impact des dernières déclarations de l’Eglise catholique en Amérique latine. Ce qui est sûr, c’est que son poids reste solide malgré les scandales récents d’abus sexuels qui ont sérieusement écorné son image et malgré une augmentation de l’influence des églises pentecôtistes et évangélistes. Et si l’Eglise garde ce poids solide c’est parce qu’elle est ancrée sur le terrain. L’un des défis de l’Eglise latino américaine reste d'ailleurs de pouvoir maintenir sa présence auprès des communautés, des plus pauvres, des plus vulnérables.