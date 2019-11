La collecte d'hiver de la Banque Alimentaire et l'action du Secours Catholique

> L'appel à la générosité de la Banque Alimentaire. L'association lance aujourd'hui sa grande collecte d'hiver. 1500 bénévoles tourangeaux seront mobilisés sur le terrain jusqu'à dimanche soir dans les magasins et grandes surfaces, pour recueillir vos dons.



> Coup de projecteur dans ce journal sur le secours catholique dans le Loir-et-Cher. Avec l'état des lieux des actions de l'association dans le département. Et du profil de ses bénéficiaires.



> Météo. Alternance de nuages et d'éclaircies aujourd'hui en Touraine. Un vendredi sans pluie, nous dit Météo France. Le point à la fin de ce journal.