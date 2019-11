La comédie musicale "Bernadette de Lourdes" au Vatican

Le Pape François a entendu parlé de l’immense succès du spectacle. Et comme plus de 70.000 spectateurs qui ont pu assister aux représentations dans la cité mariale, le Saint Père a voulu lui-aussi entendre ces voix qui racontent en musique l’histoire de Bernadette Soubirous.

Mercredi, juste après l’audience générale Place Saint Pierre, les cinq principaux chanteurs seront reçus personnellement par le pape et ils lui chanteront "Madame", l'une des chansons les plus émouvantes du spectacle. Ils seront accompagnés du compositeur Grégoire et par les producteurs Éléonore de Galard, Roberto Ciurleo et l’humoriste Gad Elmaleh. Ils partagent leur émotion sur Twitter : "Cette rencontre nous impressionne beaucoup et nous remplit de joie".



C’est un évêque français qui a joué les intermédiaires

Il s'agit de Mgr Antoine Hérouard, récemment nommé Délégué apostolique pour le Sanctuaire de Lourdes. Lors de sa rencontre avec le pape, au mois d’août dernier, il lui a parlé de la comédie musicale. Il y a eu aussi l’intervention du père Nicola Ventriglia, qui est le coordinateur de l’accueil des pèlerins italiens à Lourdes et qui anime le chapelet sur TV Lourdes. Il a apporté son soutien et fait jouer ses relations romaines pour que cette rencontre puisse avoir lieu. La visite au Vatican sera également l’occasion de faire la promotion du spectacle en Italie. La comédie musicale devrait bientôt s’y produire une ou deux semaines avant la mise en place d’une version italienne.



Après une première saison à Lourdes, le spectacle va être jouer à l’international

Les producteurs sont en cours de négociation pour vendre le spectacle à l’étranger, à commencer par le Brésil, l’Argentine et le Canada. En France, la saison 2020 du spectacle musical débutera à Lourdes le 5 avril et se terminera en octobre, toujours à l'Espace Robert Hossein.