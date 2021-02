La communauté de Taizé lance sa box de Pâques !

Depuis un an, en raison des contraintes sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, les milliers de jeunes habitués à faire un détour par Taizé n’ont pas pu s’y rendre. Pour leur permettre de garder le lien avec la communauté et de vivre leur foi à la maison, les frères de la communauté proposent quatre box de Taizé. La première a été envoyée à Noël, la prochaine peut être commandée pour Pâques. "Il y a différents objets liés au thème de la box. Pour Pâques c’est sur l’Espérance. Et puis une courte réflexion sur le thème de la box avec une image. C’est un petit ensemble qui peut soutenir une foi à la maison", détaille Frère Jean.

UNE BOX QUI PERMET AUX FRÈRES DE VIVRE DE LEUR TRAVAIL

Dans la box de Pâques que vous pouvez commander jusqu’au 2 mars sur leur site, vous trouverez une méditation, un chant sur l’Espérance, des cartes postales de la collection de Taizé ou encore un pendentif. Quatre box pour vivre sa foi à la maison mais pour permettre aussi aux frères de Taizé de vivre de leur travail. "On n'accepte pas les dons pour la communauté donc ça nous a poussé à réfléchir sur comment gagner notre vie car notre magasin est fermé", poursuit Frère Jean.

Parmi les autres projets nés pendant le confinement, il y a la production de biscuits, les carrés de Taizé. Des biscuits artisanaux au miel de Bourgogne ou aux graines de tournesol à retrouver sur la boutique en ligne.