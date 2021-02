La communauté de Taizé lance sa box de Pâques

Le Carême est une période de 40 jours qui invite les chrétiens à se préparer à ce qui constitue le sommet du calendrier liturgique, la fête de Pâques, célébration de la résurrection du Christ après sa passion sur la croix. Mais pourquoi ce temps de conversion, de pénitence, de prière commence un mercredi et pourquoi parle-t-on du mercredi des cendres ? "Le temps de préparation pour les chrétiens à la joie de Pâques est de 40 jours sans compter les dimanches qui ne sont pas des jours de pénitence et de jeûne don c'est la raison pour laquelle le Carême commence toujours le mercredi", explique Marie-Laure Martin Saint Léon, rédactrice en chef adjointe de la revue Magnificat.

Une croix avec de la cendre sur le front des fidèles

Traditionnellement, le prêtre qui célèbre la messe appose sur le front des fidèles une croix avec de la cendre. Ces cendres ne sont pas celles d’un feu de cheminée. "Ces cendres viennent des rameaux, des branches de buis bénies l’année précédente. Ces rameaux brûlés seront déposés sur le front des chrétiens", affirme Marie-Laure Martin Saint Léon.

En traçant le signe de croix avec les cendres sur le front des fidèles, le prêtre prononce la formule suivante: "Convertissez-vous et croyez à l’Évangile". Une manière de rappeler qu’avant d’être un temps de privation et de pénitence, le Carême est un temps de préparation, de conversion du cœur. Autre formule possible: "Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière". "Cette phrase évoque notre condition humaine qui est placée sous le signe de la fragilité. En même temps, Dieu façonne l’homme à partir de la poussière, à partir de la glaise. On est une poussière qui resuscitera, c’est l’Espérance", analyse Marie-Laure Martin Saint Léon.

Une cérémonie adaptée à la crise sanitaire

Cette année en raison de la crise sanitaire, chaque prêtre devra prononcer une fois pour toutes l’une des deux formules "Convertissez-vous et croyez à l’Évangile" ou "Souviens-toi que tu es poussière, et que tu retourneras en poussière". Puis, il se lavera les mains, mettra un masque - "pour se protéger le nez et la bouche" - et imposera les cendres, "sans rien dire". C’est ce que recommande le préfet de la Congrégation pour le culte divin, le cardinal Sarah, dans une note sur l’imposition des cendres en temps de pandémie.