La compagnie des laveurs de pieds a repris ses maraudes

Ils ont entre 18 et 35 ans et se donnent rendez-vous chaque premier samedi du mois à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, à Paris. Au programme, adoration et maraude. Les laveurs de pieds - une référence au geste du Christ qui lave les pieds de ses disciples le Jeudi saint - sont là pour se mettre au service des plus démunis. La compagnie est née il y a sept ans et compte aujourd'hui une trentaine de membres. Maylis Coutau-Bégarie fait partie de l'aventure depuis le début. Elle revient sur RCF sur la raison d'être de cette compagnie : " Notre devise est servir, adorer, annoncer. Nous écoutons un topo fait par une soeur ou un prêtre de la basilique, nous prenons ensuite un temps d'adoration puis nous nous répartissons en petit groupe avec un peu de nourriture et de boisson à distribuer. Nous sillonnons les rues des alentours pendant environ deux heures, avant de nous retrouver pour prendre un verre ensemble. Ceux qui viennent fréquemment aux maraudes finissent par connaître assez bien les personnes qui vivent dans la rue et cela crée un lien. "

La difficile parenthèse du confinement

Aller au contact des personnes de la rue, discuter, prier avec elles, partager un café....Ce lien tissé au fil des mois, des années, est précieux mais il a dû être interrompu pendant le confinement.Une parenthèse qui a laissé des traces chez les maraudeurs, et chez les bénéficiaires. " Tout était fermé y compris les toilettes publiques. Pour les personnes de la rue, cela a été une période très compliquée, très douloureuse, avec encore plus d'isolement que d'habitude", souligne Maylis Coutau-Bégarie.

Evangélisation

Aujourd'hui les maraudes ont repris, les jeunes de la compagnie des laveurs de pieds poursuivent leur mission de servir, adorer mais aussi annoncer. Ils se retrouvent un dimanche par mois dans la basilique du Sacré Coeur pour évangéliser.

Si vous souhaitez rejoindre la compagnie des laveurs de pieds, vous pouvez les contacter au mail suivant : info@laveursdepieds.fr