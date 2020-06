La confinement a occasionné une baisse de 800 000 euros du budget diocésain

Accusant un déficit de 175 177 euros de ressources et malgré une réduction des charges de 36 569 euros en 2019, le bilan financier du diocèse d'Angers demeure déficitaire de 1 006 081 euros. Il est heureusement compensé par les legs et les ventes imobilières. Le compte de résultat se clot donc sur un excédent de 1 710 789 euros.

Malgré tout, la situation financière du diocèse est intenable dans l'avenir. Mgr Emmanuel Delmas a donc demandé aux paroisses de faire des économies à hauteur de 10% avant la fin de l'année 2020, en partie pour répondre au déficit de 800 000 euros dû à la crise sanitaire, mais il engagera aussi, sur un temps plus long, un plan de restructuration.

Au sortir de l'assemblée générale de l'Association diocésaine, entretien avec Myriam Menigoz, économe du diocèse d'Angers.