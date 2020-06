La confiture, ça dégouline

Vous commencez à me connaitre j’aime les séries, le moyen âge et aussi la nourriture. J’ai commencé ma carrière de cuisinière dans un super livre de cuisine en BD qui était en fait une publicité pour la marque Alsa et je désespérais un peu de retrouver ce même genre de livre pour apprendre aux enfants autour de moi à cuisiner. Mais c’est bon maintenant j’ai trouvé ce livre c’est GastronoGeek special Kids. L’auteur c’est Thibaud Villanova surnommé Gastrogeek, un gentil géant qui présente des recettes de cuisine inspiré de la pop culture sur Youtube et sur Twich. Et ce qui frappe à chaque fois c’est sa pédagogie, son attention à la saisonnalité et son ouverture sur toutes les cultures culinaires. Dans GastronoGeek special kids on retrouve 33 recettes inspirés de l’univers d’Harry Potter, de Lady Bug, de Fortnite ou des super nanas. Un des aspects les plus malins de ce livre ce sont les parties encadrées qui souligne que l’étape est complexe et quel réclame la supervision d’un adulte. Très appréciable aussi le guide des ustensiles illustrés et le gastronoquizz.

Comme c’est encore le matin je vous propose la version de Thibaud Villanova de la fameuse Bieraubeurre, la boisson préférée d’Harry Potter et des élèves de Poudlard. C’est la version pour enfant donc sans alcool. Pour 4 verres il faut 1 litre de jus de pomme bio, un baton de canelle, 5 g de gingembre frais. Il faut d’abord faire chauffer tous les ingrédients dans une casserole avant de laisser infuser les épices et de faire reposer le mélange au frais. Il propose ensuite de faire un caramel au beure salée. Puis de filtrer le jus de pomme de le servir dans des belles choppes et de le recouvrir de chantilly et de caramel. J’adore cette recette qui a un bon gout d’automne mais qui ne dépareillera pas cet été si vous la servez très très fraiche. Côté boisson Gastrogeek propose aussi la potion de bouclier de Fornite et côté plat les œufs de Monsieur Tumnus des chroniques de Narnia ou la Mickey Pizza Pop des tortues Ninja. Ce livre est un formidable moyen d’intéresser les enfants à partir de 8/10 ans à la cuisine de façon fun et sympa.

Tout à fait, on reste dans les mondes imaginaires puisqu’il s’agit d’un livre de cuisine inspirés par l’univers Disney. Ce livre ci n’est pas destinée aux enfants mais comme la version enfantine on a faire a un livre sublime avec des photos culinaires plus appétissantes les unes que les autres. Dans cet ouvrage, Thibaut Villanova imagine la recette du potage de la mère Gothel dans Raiponce qui est en fait une soupe de panais à la noisette ou encore le Gâteau des fées moderne c’est-à-dire le fameux gâteau d’anniversaire à 3 étages de la Belle au bois dormant. En suivant bien les instructions et si vous avez 1h45 devant vous devriez pouvoir faire mieux que les fées. Ces livres et bien d’autres sont disponibles chez Hachette Heroes. Bonne semaine et bonne appétit à tous.