La conversion écologique au coeur de l'assemblée plénière des évêques

Pour la première fois, les évêques ont invité deux baptisés de chaque diocèse à participer aux deux premiers jours de leur semaine de travail pour réfléchir avec eux sur les enjeux écologiques. Dans son discours d’introduction, Mgr Eric de Moulins-Beaufort, le nouveau président de la CEF, a donné le ton : "notre époque restera dans l’histoire comme celle où l’humanité a pris conscience des limites des ressources de la planète et de la transformation nécessaire des modes de production et de consommation, et de l’ensemble de nos modes de vie". Au sein de l'épiscopat, le sujet suscite bien des questions.

Pour s’engager réellement et concrètement dans une conversion écologique, les évêques de France ont ouvert leur hémicycle à près de 200 laïcs, hommes et femmes, religieux, religieuses, diacres et prêtres mais aussi à des experts de la question écologique. Des personnes dont le métier est d’accompagner la société dans la transition écologique. Ils ont dit aux évêques combien leur démarche était vitale car toutes les composantes de la société doivent opérer cette conversion profonde.