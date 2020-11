La créativité des restaurateurs pour garder du lien avec leur clientèle

Avec le confinement, les restaurateurs ne peuvent plus accueillir de clients dans leurs établissements. Pour autant, ils n’ont pas tous fermés. Certains regorgent d’imagination pour continuer à travailler ou et garder le lien avec leur clientèle.

De nouvelles méthodes pour rester actifs

Les restaurateurs n’ont pas le droit de recevoir plusieurs clients à la fois. En revanche, ils ont le droit de leur vendre des plats à emporter ou des livrer. Il y a tout d’abord ceux qui ont mis en place la vente à emporter et les livraisons. D'autres réfléchissent à développer leur offre en proposant par exemple un panier repas.

Le manque de lien social

Mais croiser des clients n’a rien à voir avec le temps d’échange qui était possible quand ils pouvait venir s’attabler. Dans les bistrots, lieux émblématiques du partage, ce n'est plus comme avant. "Perpétuer un lien social c'est une transmission que l'on essaye de faire dans nos plats où on met autant d'amour mais la vibration n'est pas la même", explique Benoît Duval-Arnould, qui tient un bistrot dans le 9è arrondissement de Paris.

Faute de pouvoir rencontrer leurs clients, des restaurateurs organisent des cours de cuisine à suivre en direct sur Facebook. C’est ce que fait Thomas Craipeau, qui tient un restaurant dans le village d’Origné en Mayenne. Avec ses vidéos en direct chaque samedi, Thomas Craipeau arrive à faire cuisiner presque tout son village. "Tout le monde cuisine la même recette. Ça permet de donner des nouvelles et c'est toujours agréable de retrouver des clients, de recevoir beaucoup de photos des recettes", raconte-t-il. C’est une façon de partager son savoir-faire mais aussi de garder un lien avec sa clientèle.

Des actions solidaires

Certains restaurateurs décident aussi de faire des actions solidaires. Pendant le premier confinement déjà, des restaurants offraient des repas aux soignants pour les soutenir dans leur travail face à l’épidémie. Des restaurateurs recommencent l’opération avec le nouveau confinement. Vincent Le Cornec a fermé son restaurant thaï à Levallois Perret. Il estime que le modèle économique de la vente à emporter n’est pas très avantageux. Mais il va offrir d'ici quelques jours des repas aux soignants de l’AP-HP notamment, au SAMU et aux pompiers de Paris. "L'idée c'était de nous manifester, d'intervenir d'une manière matérielle. Pour nous ce sont des héros et ça nous faisait du bien de faire du bien", explique-t-il.

Un lieu de partage

Les restaurants sont souvent beaucoup plus qu’un lieu où se nourrir. C’est un lieu de partage. "Les restaurants ont un rôle dans la vie des quartiers, dans l'organisation des routines quotidiennes. Ça rythme et ça organise les cadres de nos vies dans la société", explique Laurence Tibère, sociologue spécialiste de l’alimentation.

Chaque restaurateur espère tenir bon avec en trouvant de nouvelles idées mais l'incertitude plane sur un renforcement des mesures. À Paris et dans sa petite couronne, la maire Anne Hidalgo à annoncé l'arrêt de la vente à emporter et des livraisons à 22h.