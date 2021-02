A la découverte des Mines de Varangéville

C’est la frénésie à l’heure actuelle dans les Mines de Varangéville, en Meurthe-et-Moselle. Plus d’une trentaine de mineurs s’affairent à remonter du sel qui a pour but de saler nos routes en hiver. Habituellement, de mars à octobre, les Mines de Varangéville proposent des visites et des repas insolites pour le grand public. En raison du contexte sanitaire, aucune date de réouverture n’est pour l’heure annoncée. Frédéric Gebhard, directeur des Mines de Varangéville, est l'invité de la rédaction.