"La Dernière Nuit" : un escape game biblique !

Nous sommes en l’an 33, au lendemain de la mort de Jésus. Un membre de la communauté juive entre, l'air grave. Il vient annoncer que son fils, un disciple du Christ, a disparu. Parviendrez-vous à le retrouver, avant que les gardes romains ne vous arrêtent ? En résolvant les énigmes, toutes inspirées de la Bible, vous pourrez sortir de la pièce au plus vite !

Pas de panique: on peut y arriver avant que le coq chante (le gong final biblique). Pour résoudre les énigmes, pas besoin d’être un théologien, bibliste ou exégète. Cet escape game n’est pas un cour de caté mais il nous fait découvrir les écritures saintes grâce à une expérience physique. Les jeunes de la Ligue pour la lecture de la Bible ont imaginé et fabriqué un parcours immersif avec des décors et des mises en scènes qui vous plongent littéralement dans l’époque du Christ.

Cet escape game biblique est installé depuis deux semaines dans les caves du Temple protestant du Saint-Esprit dans le 8ème arrondissement de Paris. Ce jeu est destiné à tout le monde, croyants ou non, lecteurs réguliers ou occasionnels de la Bible, chacun est invité à venir découvrir les textes sacrés de manière ludique.

Les équipes qui feront le meilleur temps gagneront un abonnement numérique de trois mois au journal Réforme !