La détection des icebergs sur le Vendée Globe

Le parcours des skippers engagés sur la course est semé d'embûches ! Outre les Ofni, objets flottants non identifiés, il y a les icebergs, sur toute la zone entre le Cap de Bonne Esperance, et le Cap Horn. En 2016, les organisateurs de la course, avec l'aide de leurs partenaires, ont décidé de mettre en place une zone d'exclusion antarctique, ou ZEA. Une sorte de cordon de sécurité pour les marins, comme l'explique Jacques Caraës, le directeur du Vendée Globe.