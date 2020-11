La foi de Biden, un rôle important dans le résultat ?

Quelle fut la toute première sortie du tout nouveau président Joe Biden ? Pour sa paroisse de St. Joseph, chez lui, pour assister à la messe dominicale, avec sa famille. Pour la seconde fois, après John Fitzgerald Kennedy, un catholique accède donc à la Maison Blanche. Surtout, sa foi a fait partie intégrante de tout son récit de campagne. En août dernier, l’un de ses clips politiques le présentait même riant, en 2016 au Vatican, aux côtés du pape François (ce qui au passage contrecarrait la même photo de son adversaire, où on voyait le pape François faire une grosse grimace).

C’est que pour s’assurer du soutien des catholiques démocrates, et aussi morde sur les franges évangéliques, les stratèges de la campagne de Biden n’ont pas lésiné sur les moyens pour valoriser sa spiritualité : discours devant des groupes de croyants, l’hommage aux religieuses qui l’ont éduqué dans son école primaire, clips de campagne axés sur sa foi, confessions dans la presse, congrès rassemblant d’éminents responsables religieux… Avec les drames personnels qui ont marqué sa vie (mort de sa première épouse et de sa fille, mort de son fils…), Joe Biden, issue d’une famille de l’immigration irlandaise, s’est souvent confié sur la manière dont sa foi l’a aidé à surmonter ces tragédies. Sur son site de campagne on pouvait lire "Je crois que la foi est un don. Et le premier devoir que nous avons tous est : « Aime ton Dieu. » Le deuxième est : « Aime ton voisin comme toi-même. »" Chose totalement impensable, évidemment, dans notre belle laïcité française.

Une position sur l'avortement très critiquée

Tous les catholiques n’ont pas voté Biden, car parmi les catholiques américains, ses positions en faveur de l’avortement et du mariage entre personnes de même sexe cristallisent aussi de très nombreuses critiques. Il a été violemment pris à parti par certains évêques, lui déniant son identité catholique, comme Mgr Thomas Tobin, évêque de Providence (Rhode Island). C’est un classique d’une partie de l’Église catholique américaine, de refuser la communion aux politiques en faveur de l’IVG, alors même qu’ils pourraient approuver d’autres aspects du programme.

Nous avons sans doute du mal à le comprendre, mais Outre Atlantique la question de l’avortement reste extrêmement polarisante, et les adversaires de l’IVG sont profondément attachés à continuer à s’y opposer, comme l’a bien montré dans son roman "Un livre de martyrs américains" l’écrivaine Joyce Carol Oates. Pour de nombreux évangéliques et une partie de catholiques, c’est même l’unique critère de vote, ce que l’on a appelé les électeurs à votre unique ("single-issue voters"). Ce qui explique sans doute en partie le vote des hispano-américains en majorité pour Donald Trump, malgré ses positions xénophobes à l’encontre des migrants venus de l’Amérique du Sud.