"La foi a une bonne relation avec l’intelligence", estime François Boëdec

En ce jeudi saint, RCF installe son studio au sein de l'église Saint-Ignace, à côté du Centre Sèvres où s’établissent les jésuites, dans le VIè arrondissement de Paris. François Boëdec, provincial de la province francophone des jésuites est l’invité de la Matinale RCF.

Une compagnie présente sur les cinq continents

La compagnie de Jésus est parfois méconnue et a pu faire l’objet de certains a priori. "Elle est divisée en provinces à travers le monde, environ 70. Le provincial est là pour prendre soin des compagnons jésuites", explique François Boëdec. Il ajoute que la compagnie est présente partout dans le monde, sur les cinq continents. "Il y a 16.000 jésuites dans le monde. C’est un corps international. Il y a une grande diversité dans la compagnie", détaille-t-il.

La compagnie de Jésus a été fondée par Ignace de Loyola. "Ignace a senti très fortement qu’il fallait parler à ce monde. Le mot frontière arrive très rapidement à l’oreille de Saint-Ignace. Dieu a tellement aimé le monde qu’il a envoyé son fils. Les jésuites ne sont pas tous seuls dans leur coin, ils vivent en communauté", affirme François Boëdec.

Former des jeunes jésuites dans les œuvres de la compagnie

La compagnie est à l’origine de nombreuses œuvres, des lieux comme le Centre Sèvres dans le VIè arrondissement de Paris. "C’est la faculté des jésuites qui essayent de former un certain nombre de jeunes jésuites mais aussi qui est au service de la vie religieuse en France et puis beaucoup de laïcs qui suivent un parcours diplômant", précise le jésuite. "C’est un lieu important car nous pensons que la foi a une bonne relation avec l’intelligence. Ces œuvres, on ne peut pas les porter tout seul. Nous sommes 480 jésuites dans la province francophone. Nous portons ces œuvres avec beaucoup de laïcs et c’est une grande chance pour nous", poursuit François Boëdec.

"Je suis assez frappé de voir la vitalité qu’a la province", assure le jésuite qui constate que de nombreux jeunes rejoignent la compagnie. "La question du sens va continuer à travailler les gens. Je crois que la spiritualité ignatienne est bien adaptée pour le monde complexe dans lequel on est”, confie François Boëdec au regard de l’épidémie. "L’objectif est d’être au service de l’annonce de l’Évangile. Il s’agit pour nous de revenir à l’essentiel", conclut-il.