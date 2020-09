La Foire de Tours annulée

La Foire de Tours est annulée. Après un report de dates, finalement, il est impossible d'accueillir les quelques 350 000 visiteurs sur les dix jours de foire dans des conditions de sécurité sanitaires. Cette période de crise est un coup dur pour les exposants et pour Tours évènement aussi. Le gestionnaire du parc des expositions prévoit une perte d'environ 10 millions d'euros de chiffre d'affaire cette année.

D’un commun accord, la décision a été prise par la @Prefet37 , le Maire de @villedetours et le Directeur Général de @Toursevents37 de ne pas organiser la Foire 2020 car aucun aménagement du Village gastronomique n'assurerait la protection des populations. pic.twitter.com/jeOaDWYBaE — Tours Événements (@Toursevents37) September 9, 2020

En sport, le TVB qui va bientôt officiellement reprendre la compétition. Ce sera le 6 octobre pour le premier match à domicile contre Nantes. Pour cette saison, c'est une équipe renouvelée à environ 80 %, avec notamment des joueurs brésiliens. Explications d'Hubert Henno l'entraîneur du TVB. Il était notre invité le 9 septembre à 18h45.

Et le 10 septembre est la journée mondiale de la prévention du suicide. Le réseau VIES 37, qui rassemble depuis 1997 plus de 30 structures départementales, organise normalement des débats et des rencontres. Cette année, en raison de la crise sanitaire, il déploie une affiche pour le grand public et les professionnels, avec une liste de lieux d'accueil et des lignes téléphoniques.

Le réseau peut être contacté à l'adresse vies37@chu-tours.fr