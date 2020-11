La Fondation Abbé Pierre Metz mobilisée durant le second confinement

Continuer l’action des associations humanitaires et caritatives malgré le reconfinement. C’est notamment le cas de la Fondation Abbé Pierre. Dans son Espace Clovis à Metz, la Fondation travaille en partenariat toujours plus étroit avec le Samu Social et les services de la préfecture. Elle continue de proposer sa boutique solidaire, repas, douche, service bagagerie ou laverie.