La Forêt de Mormal au chevet de Notre-Dame de Paris

130 chênes centenaires du Cambraisis ont été abattus pour la recontruction de l'édifice parisien. Le Père Dobek, doyen du Mormal, évoque la dimension spirituelle de de l'évènement.



A la suite de l'incendie de 2019, l’Etat a décidé d'offrir 325 arbres issus de ses forêts gérées par l’Office national des forêts (l'ONF) pour reconstruire la flèche de Viollet-le-Duc.

Un tiers d'entre eux viennent notamment de la forêt domaniale de Mormal, dans le cambraisis, connue pour ses chênes centenaires.



Pour saluer l'événement, Anne-Laure Cattelot la députée (LREM) de la 12ème circonscritpion du Nord, a invité le diocèse a participé à une rencontre en présence du directeur de l’ONF, le maire de Locquignol, la région et le président de la communauté de communes, le 5 mars dernier en forêt. Une manière de lancer officiellement l’opération d’abattage de chênes localement.



Le père Adam Dobek, doyen du Mormal, a ainsi représenté l'évêque durant ce 5 mars. Il avoue avoir été agréablement étonné par cette invitation et évoque ce lien nouveau spirituel entre cette forêt du cambraisis et l'édifice religieux parisien.



Depuis cette rencontre du 5 mars, les arbres ont été abattus, transférés hors de la forêt et sont maintenant dans une phase de séchage, avant d'être utilisés d'ici 18 mois.