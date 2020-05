La France, une dictature?

Les Français sont-ils encore libres ou bien sommes-nous entrés en dictature ? Il semble que, après d’âpres batailles avec sa propre majorité, Edouard Philippe a renoncé à un cadre trop contraignant pour la sortie du confinement : pas d’obligation de quarantaine pour les contaminés, et pas d’obligation de test pour ceux qui auraient été en contact. Ce qui n’empêche pas de nombreux Français de critiquer le projet de loi présenté samedi qui prolonge l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 24 juillet.

Ces critiques sont-elles justifiées ? Effectivement, toute mesure allant vers plus d’interdiction doit être surveillée de près, et l’état d’urgence n’a pas vocation à être prolongé définitivement. Mais les institutions démocratiques ne sommeillent pas. Le Conseil d’État n’a jamais autant travaillé. Les juges jugent, la presse informe, les parlementaires siègent. Alors pourquoi ces critiques, et maintenant seulement ? En effet, voilà plusieurs semaines, depuis le 15 mars, que les Français ont accepté, sans trop de récriminations, une restriction de leur liberté totale, d’une grande brutalité, avec un confinement global et généralisé pour tout le pays. Effectivement, c’était du jamais vu : la liberté d’aller et venir étant quand même la mère de toutes nos libertés ! Or cet enfermement général de la population fut peu critiqué. Et au moment où l’on commence à évoquer, pour en sortir, des mesures plus ciblées, là, nos concitoyens se réveillent, estiment que c’est excessif, certains n’hésitant pas à comparer notre situation à la Chine.

Voilà bien les Français ! Au fond, ils sont moins gênés par une privation de liberté, si elle est totale, et la même pour tout le monde. Ce qu’ils ne supportent pas c’est quand on commence à différencier : selon l’âge, la situation, le département (rouge vert ou orange), le type de commerce (grande ou petite surface), de sport (en salle ou dehors), de rassemblement… Nous avons droit depuis quelques jours à un déferlement de réactions contestant leur situation au regard du déconfinement, sous prétexte que d’autres catégories de Français, eux y échappent, et ont droit à un autre traitement. Preuve une nouvelle fois que nous sommes décidément indécrottablement attachés à l’égalité, une égalité que nous plaçons bien au-dessus de la liberté au panthéon de nos valeurs. Nous avons du mal à accepter les traitements différenciés. Il va falloir beaucoup de pédagogie au gouvernement pour cette phase de déconfinement, dont la réussite dépend tout de même de sa capacité à régler les mesures au plus près des situations des habitants, et de la manière, totalement imprévisible, dont le virus va continuer à se promener sur le terrain.