A La Friche, Emmaüs Connect lutte contre la fracture numérique

Pour aider les plus fragiles, Emmaüs Connect vient de créer un point d’accueil à La Friche de la Belle de Mai à Marseille, avec deux missions principales : leur proposer du matériel à bas coût et les former à travers des ateliers gratuits.

Rencontre avec Lilan Criscuolo, responsable de territoire d’Emmaus Connect à Marseille.