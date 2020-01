La galette de l'épiphanie

Chère Stéphanie, après mes vœux très intenses pour nos amis derrière le poste, vous derrière le micro et toute l’équipe RCF, vient le moment de l’Épiphanie et donc traditionnellement aussi de la galette. Certes, j’en parle souvent à ce moment particulier de l’année, mais le sujet est si riche… que je vais en re-parler.

Pour bien commencer l’année, je ne résiste pas à lire la définition de notre premier dictionnaire monolingue, français-français, le Dictionnaire françois de Pierre Richelet, publié donc en 1680. Voilà ce qu’il explique, et je le signale avant même de lire la définition, c’est une définition très soutenue pour Richelet qui n’a pas vraiment l’habitude d’évoquer l’étymologie du mot, ce qu’il fait pourtant ici : « Epiphanie. Ce mot vient du Grec & il signifie aparition. »

Voilà qui est juste, en vérité existe aussi le mot épiphane, du grec epiphanes signifiant éclatant, mot étant construit avec le préfixe épi, sur, au-dessus, et phainein, briller. On qualifiait jadis ainsi quelques souverains d’Orient, par exemple Antiochus Épiphane né en 174 avant Jésus-Christ.

Alors continuons de lire la définition de Richelet : « C’est un terme d’église qui signifie la Fête des Rois, ou de l’apparition, ou de la manifestation de Jésus-Christ aux Gentils » avec un exemple La Sainte Epiphanie. Les Gentils, sont définis par ce même Richelet comme étant « ceux qui avant la venue de J. Christ adoroient les Idoles. » "Gentil" venant ici de l’hébreu et signifiant « peuple non juifs »..

Je vais évoquer maintenant un dictionnaire dont je ne parle jamais, le Dictionarie of the french language de 1611 par Cotgrave, notre premier dictionnaire bilingue, à la gloire de la langue française : justement le mot Epiphanie s’y trouve et il y est ajouté cette mention : Twelth day in Christmas. » Douzième jour à Noël…

En effet, il faut ici rappeler que Noël représente aussi une période, avec une célébration qui dure pendant une période symbolique, précisément douze jours et douze nuits, le nombre douze représentant une totalité, les douze apôtres en l’occurrence, et le cycle prend fin donc le 6 janvier.

Et voilà je n’ai pas eu le temps de parler de la galette, qui tient son nom de sa forme, un galet mais je crois que j’ai encore le temps d’en dévorer un petit morceau ! Alors si tout de même une définition de mots croisés pour galette : « Morceau de roi ». Roi mage bien sûr !