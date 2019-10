"La graine a poussé, elle est devenue un arbre" (Lc 13, 18-21)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

Jésus disait :

« À quoi le règne de Dieu est-il comparable,

à quoi vais-je le comparer ?

Il est comparable à une graine de moutarde

qu’un homme a prise et jetée dans son jardin.

Elle a poussé, elle est devenue un arbre,

et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. »

Il dit encore :

« À quoi pourrai-je comparer le règne de Dieu ?

Il est comparable au levain

qu’une femme a pris et enfoui dans trois mesures de farine,

jusqu’à ce que toute la pâte ait levé. »

Source AELF



Méditation Pasteure Nicole Fabre

Mardi 29 octobre 2019 Luc 13,18-21

18 Il dit alors : « A quoi est comparable le Royaume de Dieu ? A quoi le comparerai-je ?19 Il est comparable à une graine de

moutarde qu’un homme prend et plante dans son jardin. Elle pousse, elle devient un arbre, et les oiseaux du ciel font leurs nids

dans ses branches. »20 Il dit encore : « A quoi comparerai-je le Royaume de Dieu ?21 Il est comparable à du levain qu’une

femme prend et enfouit dans trois mesures de farine, si bien que toute la masse lève. »

Une graine de moutarde. Tel est la présence du Dieu qui règne. Car c’est bien ainsi que nous pouvons

traduire l’expression Règne de Dieu. Oui, Dieu, dans toute sa puissance est telle une graine. Et cette graine,

si quelqu’un la plante dans son jardin, tout d’abord est enfouie, ne se voit pas. Mais pourtant, elle se

développe, pousse, devient un arbre, dit la parabole, et même les oiseaux peuvent faire leur nid. Les

oiseaux, dans l’évangile, sont à la fois des êtres fragiles, dépendants, et l’actualité nous le rappelle aussi

aujourd’hui, soit ceux qui annulent l’annonce du Royaume en picorant les graines avant qu’elles ne

prennent racine. Que pouvons-nous entendre alors ? Que la présence de Dieu qui règne est tout d’abord

bien au-delà de ce que nous voyions. Souvent, c’est plus tard que nous découvrons réellement le sens de

ce qui a été vécu, lorsque des pousses, voir un arbre apparait ou quand la pâte lève, selon la deuxième

parabole. Mais nous pouvons aussi entendre que lorsque nous laissons la présence de Dieu qui règne se

développer en nous et autour de nous, même ce qui est contraire prend alors une place toute autre, qui ne

menace plus.

Père, gardes-nous de tout jugement hâtifs. Merci pour ta présence qui ensemence toute notre histoire.

Que nous la laissions grandir encore aujourd’hui en nous et autour de nous.