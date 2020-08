La guerre des masques

Le port du masque est devenu obligatoire à l’école et au travail.

Où en est la production de masques en tissu en France ?

Rencontre avec l’entreprise lilloise textile Lemahieu, fabricant de sous-vêtements, qui lors du confinement, s’était mobilisée dans la production des masques en tissu Garridou du CHU et qui aujourd'hui subit fortement la concurrence des masques jetables.



Et pour trouverr des sites d'entreprises françaises qui vendent des masques en tissu labellisés par le gouvernement, que vous soyez un particulier, une entreprise ou une association, n'hésitez pas à consulter le site savoirfaireensemble.fr