La Journal de 8h du Jeudi 17 Décembre

- La Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Pays de la Loire et Harmonie mutuelle région Atlantique ont mené au début de l’automne une étude sur la santé des artisans. Il en ressort que 55% travaillent plus de 50h par semaine, et 44% se sentent souvent fatigués.

- La Région Pays de la Loire conserve sa note financière AA. L’agence Standard & Poor's estime que sa gouvernance financière efficace l’aidera à se remettre du choc économique causé par la pandémie.

- Pour avoir porté assistance à Kevin Escoffier, naufragé sur le Vendée Globe le 30 novembre, 3 skippers ont été dédommagés en heures de compensation qui seront déduites à l’arrivée. 16h15 pour Jean Le Cam, 10h15 pour Yannick Bestaven et 6h pour Boris Herrmann.