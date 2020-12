La label "Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Ville solidaire" pour créer du lien social

Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Ville solidaire ! C’est l’intitulé la campagne d’appel à la mobilisation et à la solidarité pour soutenir la consommation et l’économie locale, que vient de lancer le collectif La Boite. A l’origine de cette initiative citoyenne, 3 membres fondateurs : Stéphanie Douillard, Maxime Bernard et Iblis Le Guen. Leur idée a germé à l’automne, à l’annonce de la fermeture des commerces dits non essentiels… avec cette campagne, ils invitent la population à se rassembler pour vivre de manière solidaire.