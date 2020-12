"La laïcité est avant tout une norme de liberté" selon Eric Vinson

Plusieurs événements ont questionné le principe de laïcité ces dernières semaines. La Famille Lefèvre, gagnante de l'émission "La France a un incroyable talent" pour ses chants de Noël. Plus récemment, après le concours de beauté Miss France, Miss Provence a reçu des insultes antisémites mettant en cause les origines israéliennes de son père. Est-il particulièrement difficile de vivre sa foi en cette période ? Eric Vinson, enseignant chercheur à Sciences Po, spécialisé dans le fait reglieux et la laïcité, apporte des éléments d'analyse.

LA LAÏCITÉ, UNE NORME DE LIBERTÉ

Face à ces phénomènes, Eric Vinson pense "qu’il faut un regard mesuré". "Il y a des tensions indéniables qui montrent qu’une partie de l’opinion publique est tendue sur ces problématiques", affirme le chercheur. "Il y a cette tentation de considérer que la laïcité implique une disparition de la visibilité du religieux", ajoute-t-il. Eric Vinson estime frappante la variété des attitudes à l’égard du religieux et l'incapacité de créer un débat serein.

Il est donc souvent utile de rappeler les principes de laïcité, selon le chercheur. "La laïcité est avant tout une norme de liberté. Il y a des limites à la pratique des religions, c’est l’ordre public. Est-ce que les religions représentent un trouble à l’ordre public ? Je ne crois pas", affirme Eric Vinson, estimant que beaucoup de Français oublient cette dimension libérale.

LE PROJET DE LOI CONTRE LES SÉPARATISMES POUR LUTTER FACE À L'ISLAMISME RADICAL

La menace terroriste grandissante, le gouvernement a présenté il y a quelques semaines son projet de loi "confortant les principes républicains". Une loi qui vise notamment l’islamisme radical. "Il y a une sorte de durcissement à l’égard du fait religieux mais surtout à l’égard de l’islam. Il y a une sorte de confusion, où le vocabulaire n’est pas bien stabilisé", analyse Eric Vinson.

"Dans le débat politique, on va cibler une religion", poursuit Eric Vinson. "Quand ce projet passe à la moulinette juridique, cette visée disparaît parce qu'on ne peut pas faire des textes contre tel ou tel groupe ou religion. On a une illusion de généralité mais on sait tous que cette loi vise l’islam", ajoute-t-il. Par ailleurs, la loi prévoit de renforcer les contrôles administratifs, ce qui pourrait viser particulièrement l’islam, "religion beaucoup plus jeune en France, avec moins de réseaux dans le pays".

LES RELIGIONS ONT UN RÔLE FÉDÉRATEUR DANS LA CRISE

Dans l’épidémie de Covid-19 que nous traversons, la religion peut avoir un rôle encore plus important et fédérateur. "Il y a une dimension spirituelle à cette épreuve que nous vivons. Je crois que cette épreuve qui renvoie à la question de la vie et de la mort, du lien, résonne de façon spirituelle et religieuse", assure Eric Vinson.