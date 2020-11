La laïcité est un rempart aussi illusoire que la ligne Maginot, par Mgr Thierry Brac de La Perrière

Après l'attentat de Nice, une nouvelle attaque terroriste au eu lieu à Vienne, ce lundi 2 novembre. On se demande comment on peut réagir parce qu'on est décontenancés par rapport à ces événements. Il y a des sentiments qui sont mélangés, la stupeur, la tristesse, la colère et puis l'incompréhension. On se demande ce qui se passe, quelles sont les causes de ces violences : alors on parle bien sûr du fanatisme islamique, mais lui-même a des ressorts que nous ne connaissons pas. Cette violence, on l'a bien dit, vise la France mais aussi l'Europe, on l'a vu en Autriche, et puis le monde. La violence au nom de l'islam ne sert pas l'islam mais elle est perpétrée au nom d'intérêts multiples, il faudrait être expert pour dénouer les fils de toute cette géopolitique.

En attendant, notre société est violentée et elle est interrogée sur sa capacité à résister aux violences. Et nos faiblesses apparaissent de façon flagrante. Notre réponse aux violences est généralement l'affirmation de la laïcité républicaine : ça me fait penser un peu à la ligne Maginot, sur laquelle on fondait tous les espoirs à la veille de la guerre de 14, alors même que nous n'étions pas armés pour la guerre. Il en est de même aujourd'hui avec ce que le pape François appelle "la troisième guerre mondiale par morceaux".

La laïcité est un rempart aussi illusoire que la ligne Maginot. Et plus nous nous entêtons dans cette illusion, plus nous armons ceux qui veulent nous combattre. Les valeurs de la République, comme on dit, ne disent rien à ceux qui nous combattent au nom de Dieu. À plus forte raison, lorsqu'elle se traduisent par des caricatures et par le mépris général des religions.

Qu'est-ce qui doit nous permettre à notre société de résister aux violences ? À toutes les violences ? D'abord, la force intérieure, la force morale et spirituelle qui constitue notre dignité commune.

Et puis la connaissance et l'amour de notre propre histoire. La rencontre, aussi, et la connaissance de ceux qui sont étrangers à notre histoire et se reconnaissent pas de chez nous.

Et puis l'intégration de ceux qui aiment notre pays et qui ne se sentent pas aimés de nous.

Et puis encore, le désir de bâtir une société qui n'exclut personne.

Et puis le respect absolu de la vie humaine, depuis sa conception et telle qu'elle est.

Et puis la conviction qu'au-dessus de toutes nos vérités partielles, il y a une vérité à chercher ensemble, cette vérité qui, pour nous chrétiens, s'est révélée en Jésus Christ.