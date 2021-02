"La lèpre le quitta et il fut purifié" (Mc 1, 40-45)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

En ce temps-là,

un lépreux vint auprès de Jésus ;

il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit :

« Si tu le veux, tu peux me purifier. »

Saisi de compassion, Jésus étendit la main,

le toucha et lui dit :

« Je le veux, sois purifié. »

À l’instant même, la lèpre le quitta

et il fut purifié.

Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt

en lui disant :

« Attention, ne dis rien à personne,

mais va te montrer au prêtre,

et donne pour ta purification

ce que Moïse a prescrit dans la Loi :

cela sera pour les gens un témoignage. »

Une fois parti,

cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle,

de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville,

mais restait à l’écart, dans des endroits déserts.

De partout cependant on venait à lui.



Source : AELF

Méditation Père Emmanuel Pic

Il m’arrive, dans mon ministère de prêtre, d’être appelé au chevet de personnes gravement malades, parfois en fin de vie. Depuis les origines de l’Église, on visite les malades et on prie pour eux, on célèbre avec eux le sacrement de l’onction.

Parfois, après cette visite, le malade se sent mieux. Dans la prière, dans le geste de l’onction, quelque chose se passe qui atteint le cœur de la personne et la soulage vraiment. Méfions-nous de ceux qui crient trop vite au miracle, et contentons-nous de rendre grâce pour ce à quoi nous assistons. C’est seulement le signe que la maladie concerne la personne tout entière, dans ses dimensions corporelle et spirituelle, et que quand on prend soin de l’esprit le corps aussi va mieux.

Lorsque Jésus rencontre une personne malade, il lui arrive souvent d’être guérie. Est-ce un miracle ? Jésus n’aime pas ce terme. Il est trop fort, trop sensationnel, trop ambigu aussi. Il préfère parler de signe, de témoignage. Quel signe en effet que celui d’une rémission, voire d’une guérison ! Quel témoignage ! Quel encouragement pour le malade, et plus encore pour l’entourage à qui elle met du baume au cœur et permet de reprendre souffle ! Ce genre de signe est là pour redonner de l’espérance.

Que faire alors ? dans l’évangile de ce matin, Jésus donne un conseil au lépreux : va te montrer au prêtre, c’est-à-dire rends grâce à Dieu.

Le lépreux n’a pas compris. Au lieu de garder pour lui le signe, il va claironner qu’un miracle a eu lieu. Désormais, le sensationnel va prendre le devant. Il devient un miraculé qui attire l’attention sur lui. Tout le monde se met à courir après Jésus. Seigneur, préserve-nous de l’attirance pour l’extraordinaire, l’inexpliqué, et fais-nous voir les signes qui nous tournent vers toi et nous donnent l’espérance.