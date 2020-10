La librairie Rive-Gauche à Lyon s'organise pour le nouveau confinement

Est-ce que les lyonnais se sont mis à lire après le premier confinement ?

Si on en croit les recettes des librairies indépendantes, qui sont globalement en hausse ces derniers mois, il semblerait que "oui". Plus de lecteurs et donc plus de vente.

De la trésorerie pour ces librairies qui vont devoir à nouveau fermer physiquement, et mettre en place des solutions alternatives.