La mairie de Marseille transformée en centre de vaccination

En France, la campagne de vaccins a commencé pour les plus de 75 ans et les plus fragiles. L'Hôtel de Ville fait partie des 12 centres de vaccinations ouvert à Marseille.

Top départ pour les plus de 75 ans et les personnes les plus à risques. Pour l'occasion, l'Hôtel de Ville de Marseille leur ouvre grand ses portes. A l'intérieur, un parcours est aménagé pour leur vaccination contre la Covid-19. Avant de venir, les habitants de Marseille désireux de se faire vacciner sont invités à prendre rendez-vous auprès d'Allo Mairie, en appelant le 3013 (numéro gratuit). Lundi matin, à l'ouverture, 2 300 Marseillais étaient déjà inscrits.

Sur place, les marseillais inscrits passent d'abord par l’accueil, puis ils bénéficient d'une consultation pré-vaccinale avec un médecin pour recueillir leur consentement, les informer, et vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication. " Par exemple, quelqu'un qui a eu la Covid, on ne va pas lui remettre un vaccin contre la Covid!" Précise Patrick Augier, commandant du bataillon des marins pompiers, aux manettes de l’opération.

Les Marseillais aptes à la vaccination passent ensuite dans un petit box aménagé pour se faire injecter une première dose de vaccin. Marc, 80 ans, est soulagé d'avoir franchi le pas. " Je ne vois plus mes enfants et mes petits enfants, alors j'espère qu'avec le vaccin, on pourra, de nouveau, se retrouver" sourit-il. Une fois le vaccin fait, Marc passe en salle d’observation, le temps de vérifier que tout va bien.

Dans ce centre, les marins-pompiers vaccinent 100 personnes par jour, et bientôt 200. Mais les doses vont-elles suffire ? Benoît Payan, le maire de Marseille y compte bien. " Il n'y a pas de bataille autour de cette affaire-là, tout le monde a trouvé son créneau, tout le monde a un rendez-vous et tout le monde aura une dose" rassure-t-il. "J'ai demandé à l'Etat et aux services sanitaires de faire pression sur les laboratoires pour qu'au moment où la population générale se fera vacciner, on soit prêt" ajoute le maire.

A Marseille, 12 centres de vaccination ont ouvert pour l’instant en lien avec les collectivités et les établissements médicaux. Un chiffre qui sera amené à évoluer. La mairie de Marseille compte notamment ouvrir d'autres centres communaux plus décentrés pour rapprocher le vaccin de toute la population à Marseille.