La Maison Chapoutier veut aider les paroisses à l'occasion de l'année St Joseph

C’est un grand nom du vin qui a décidé d’honorer cette année Saint-Joseph à sa manière. Michel Chapoutier, à la tête du domaine à la solide réputation, a eu l’idée de lancer une cuvée Saint-Joseph spéciale dont une partie des recettes est reversée à des paroisses ou à d’autres associations comme RCF. Il s'en explique au micro de Pauline de Torsiac dans l'Actu chrétienne.

Pour ce dernier, les chrétiens et les entreprises ne doivent pas avoir peur de s'engager. Et le fait d’être viticulteur est selon lui un argument supplémentaire pour témoigner de sa foi. Catholique engagé, passionné par la terre et les terroirs, Michel Chapoutier nous en dit plus sur les arômes de cette cuvée saint Joseph.

