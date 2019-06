"La maison construite sur le roc et la maison construite sur ..." (Mt 7, 21-29)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Ce n’est pas en me disant : “Seigneur, Seigneur !”

qu’on entrera dans le royaume des Cieux,

mais c’est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux.

Ce jour-là, beaucoup me diront :

“Seigneur, Seigneur,

n’est- ce pas en ton nom que nous avons prophétisé,

en ton nom que nous avons expulsé les démons,

en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?”

Alors je leur déclarerai :

“Je ne vous ai jamais connus.

Écartez- vous de moi, vous qui commettez le mal !”

Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là

et les met en pratique

est comparable à un homme prévoyant

qui a construit sa maison sur le roc.

La pluie est tombée, les torrents ont dévalé,

les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison ;

la maison ne s’est pas écroulée,

car elle était fondée sur le roc.

Et celui qui entend de moi ces paroles

sans les mettre en pratique

est comparable à un homme insensé

qui a construit sa maison sur le sable.

La pluie est tombée, les torrents ont dévalé,

les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison ;

la maison s’est écroulée,

et son écroulement a été complet. »

Lorsque Jésus eut terminé ce discours,

les foules restèrent frappées de son enseignement,

car il les enseignait en homme qui a autorité,

et non pas comme leurs scribes.

Source : AELF



Méditation Père Michel Quesnel

Des maisons qui s’écroulent parce qu’elles sont bâties sur des terrains non stabilisés, ou en zone inondable, ou trop près de la côte maritime alors que la mer gagne du terrain, ça nous parle. Et cela concerne peut-être quelques-uns de vous qui m’écoutez. C’est un drame. On pensait s’être aménagé un chez-soi confortable, et patatras, il faut vider les lieux, bien beau quand on n’est pas blessé ou même tué par la chute des murs.

Un drame analogue attend ceux pour qui la foi ne débouche pas sur une pratique : ceux qui se réclament de Dieu sans que cela les conduise à aimer le prochain. Aucune des vertus théologales ne mérite d’être vécue sans les autres. Croire sans espérer, c’est se faire une fausse idée de Dieu ; cela voudrait dire qu’il nous laisse aux malheurs de la condition présente, en ne nous préparant rien d’autre, pour cette vie ou au-delà de la mort ? Croire sans aimer, c’est garder pour soi seul le trésor qu’est la foi, c’est oublier que la fraternité entre les humains doit se traduire par des actes ; cela voudrait dire que le Dieu auquel nous croyons n’est pas lui-même un Dieu d’amour, un Dieu qui se donne, un Dieu qui est venu parmi nous et nous a donné l’exemple de la vie que nous avons à vivre.

Ici s’achève le Sermon sur la montagne. Un long discours de Jésus prononcé devant ses disciples entourés des foules. Elles étaient frappées, écrit Matthieu. Le sommes-nous encore ? Nous laissons-nous encore étonner par le message renversant des Béatitudes ? Par la justesse des paroles du Notre Père ?

Donne-nous, Seigneur, une fraîcheur d’écoute qui soit le ciment de notre foi ; qui nous conduise à construire nos vies sur du terrain solide.