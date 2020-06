"La maison construite sur le roc et..." (Mt 7, 21-29)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Ce n’est pas en me disant : “Seigneur, Seigneur !”

qu’on entrera dans le royaume des Cieux,

mais c’est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux.

Ce jour-là, beaucoup me diront :

“Seigneur, Seigneur,

n’est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé,

en ton nom que nous avons expulsé les démons,

en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?”

Alors je leur déclarerai :

“Je ne vous ai jamais connus.

Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal !”

Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là

et les met en pratique

est comparable à un homme prévoyant

qui a construit sa maison sur le roc.

La pluie est tombée, les torrents ont dévalé,

les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison ;

la maison ne s’est pas écroulée,

car elle était fondée sur le roc.

Et celui qui entend de moi ces paroles

sans les mettre en pratique

est comparable à un homme insensé

qui a construit sa maison sur le sable.

La pluie est tombée, les torrents ont dévalé,

les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison ;

la maison s’est écroulée,

et son écroulement a été complet. »

Lorsque Jésus eut terminé ce discours,

les foules restèrent frappées de son enseignement,

car il les enseignait en homme qui a autorité,

et non pas comme leurs scribes.



Source : AELF

Méditation Père Sébastien Antoni

"Alors, dit Jésus, je leur déclarerai : Je ne vous ai jamais connus; écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité!" Eh bien ! Quel choc ! Selon ce que nous lisons, un croyant qui même s’il faisait des miracles, n’en serait pas pour autant un ami de Dieu ? De même, un croyant charismatique pourrait prophétiser, c'est-à-dire lire l'aujourd'hui du peuple de Dieu ou d'une communauté, y voir la présence, le sens et l’action de Dieu maintenant et aujourd’hui, sans être lui-même homme ou femme de vérité devant Dieu ? Un croyant pourrait même libérer d'autres personnes de la honte, de la peur, de la mort, de l’injustice bref des forces du mal sans vivre lui-même libéré des ténèbres ou pire encore en être complice ? Eh bien… malgré cette limite, oui. Des personnages, manipulateur et menteur qui trompé tant de monde jusque dans les plus petits, les personnes malades et handicapées… ces personnes on prouvé qu’ayant les mots de l’Evangile à la bouche ils n’en étaient pas moins jouet, complices, organisateur, maître et Seigneur de ténèbres… Et tant de disciples leur ont fait confiance aveuglément, et tant de ces disciples continuent malgré les preuves accablantes à parler de complot et être dans le déni… Comment cela est-il possible ? Comment peut-on tordre à ce point la vérité ? Mais réfléchissons un peu… après tout, prophétiser, chasser les démons, opérer des miracles, ce n'est pas œuvre humaine, c'est le travail de Dieu, et Dieu peut le réaliser par la voix, par les mains ou par l'œuvre d'un homme qui en est indigne ; d’authentiques charismes peuvent être mis en œuvre par des pécheurs. Bien évidemment, ce sont des cas limites, et Jésus insiste volontairement sur le paradoxe: "Je ne vous ai jamais connus; écartez-vous de moi!" En tous les cas ne soyons pas dupe… Il ne suffit pas de dire "Seigneur, Seigneur", quand on ne fait pas aujourd'hui, ce que Dieu indique comme sa volonté. Il ne suffira pas de dire "Seigneur, Seigneur", alors que par nos œuvres, même réussies, même mesurables, même estimables, nous aurons recherché non pas la gloire de Dieu , mais "la gloire qui vient des hommes".