La Mayenne à l'honneur dans le magazine Vieille Maison Française

Au mois de décembre, et non en novembre comme annoncé dans l’émission, la Mayenne sera à l’honneur du magazine des vieilles maisons françaises, les VMF. Venues en repérage en mars dernier, Armelle Fémelat et Françoise Durand ont pris le temps d’une halte dans les locaux de radio Fidélité Mayenne pour nous mettre l’eau à la bouche . Enregistré avant le confinement, cette interview est un éclairage sur la façon de préparer un tel magazine.