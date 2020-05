La MEL lance les trophées de la mode circulaire, explications, Malika Bohem

Le député du Nord UDI Guy Bricout, à l'origine de cette loi, a même eu droit à une standing-ovation.

La loi porte de 5 à 15 jours ouvrés la durée du congé, co-financé par l’employeur et l’assurance-maladie.

Les beaux-parents, dans le cadre de famille recomposée, pourront en bénéficier.

Le texte propose aussi des aides psychologiques et financières sous forme de capital-décès versé aux familles endeuillées.

Selon l’Insee, 6500 enfants et jeunes de -25 ans décèdent tous les ans (chiffres 2017). La loi sur la Congé de deuil devrait s’appliquer à partir de juillet.

Cette loi était très attendue, notamment par les associations qui luttent contre le cancer pédiatrique et qui accompagnent les parents endeuillés.

Steeve de Matos est ainsi président de l’association Wonder Augustine et vice-président de la Fédération Grandir sans cancer. Il réagit au vote.