La messe, ni instrumentalisation ni banalisation

À la suite de la décision du Conseil d'État entérinant la suppression des cultes publics pendant le confinement, les réactions des catholiques ont été variées et passionnées, chacun réagissant avec son tempérament et sa sensibilité ecclésiale. Bien des stratégies sont parfaitement justifiables et il convient de respecter nos différences. Néanmoins, deux écueils me paraissent dangereux : celui de l’instrumentalisation et celui de la banalisation de la messe.



Celui de l'instrumentalisation consiste à faire de la messe un outil de lutte politique contre le gouvernement. Si nous devons impérativement être d'une vigilance absolue quant aux futures mesures sur la liberté des cultes, on peut, comme l'a souligné Monseigneur Leborgne, trouver incohérent de revendiquer la messe comme un droit si l'on ne consacre pas soi-même un temps quotidien, même bref, à la Parole de Dieu. L’eucharistie n'est pas une revendication militante. Elle est la source et le sommet de la vie chrétienne, on ne peut l'utiliser comme levier politique sans sombrer soi-même dans l'idolâtrie. On ne peut non plus proclamer que nous vivons une époque comparable à la Terreur révolutionnaire ou au communisme sans manquer de respect envers nos ancêtres persécutés et envers ceux qui, dans le monde, aujourd’hui, souffrent le martyre.



À contrario, certains jugements hâtifs me laissent perplexe. Réclamer la liberté de culte serait un caprice de catholiques, traduirait un désintérêt pour la pandémie qui nous affecte. Il y a là une tentation grave de banalisation de l'Eucharistie qui semble réduite par certains au rang de besoin accessoire. C’est non seulement prendre à la légère ce dont le chrétien vit dans chaque rassemblement autour de la table eucharistique, le mystère de la foi, mais plus largement nier les besoins spirituels de chaque être humain, créé à l’image et à la ressemblance de Dieu.



Comme toujours, suivre le Christ consiste à passer par une porte étroite. En abandonnant en chemin quelques préjugés et quelques certitudes.