La météo belge du 01 juillet

Aujourd'hui, le temps sera sec en beaucoup d'endroits, avec possibilité d'éclaircies de la côte au centre du pays. Sur le nord de la Flandre et le relief de l'Ardenne, les champs nuageux devraient rester plus nombreux et pourraient y distiller quelques bruines ou de faibles ondées locales. Les maxima seront compris entre 15 et 18 degrés en Ardenne ainsi que l'extrême nord du pays, et entre 18 et 21 degrés sur un large quart sud-ouest du territoire.



Vendredi, la nébulosité sera variable à parfois abondante avec par endroits une petite averse. Avec un vent faible à modéré d'ouest à nord-ouest, les températures ne dépasseront pas 17 à 19 degrés en Ardenne et 19 à 22 degrés dans les autres régions.



Samedi, la journée débutera par quelques rayons de soleil, mais la nébulosité deviendra rapidement plus abondante avec quelques pluies ou averses l'après-midi. Un orage n'est pas exclu. Les maxima varieront entre 18 et 24 degrés.