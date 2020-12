La météo belge du 1 décembre

Aujourd'hui, la nébulosité sera variable à abondante avec des périodes de pluie et des averses. En Haute Ardenne, les précipitations pourront prendre un caractère hivernal. Les maxima se situeront entre 3 ou 4 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 10 degrés à la côte. Le vent deviendra généralement modéré de secteur nord avec des rafales jusqu'à 50 ou 60 km/h. En matinée, le vent sera toutefois d'abord faible de secteur ouest dans l'est du pays alors qu'il sera temporairement assez fort dans l'ouest. A la mer, le vent de nord sera fort et diminuera quelque peu en intensité au cours de la journée. Les rafales pourront y atteindre 70 à 80 km/h.